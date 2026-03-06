Meram’da hububat ekili alanlarda arazi kontrolleri yapıldı

Meram ilçesinde hububat ekili alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında bitkilerde görülebilecek hastalıklar ve zararlı organizmaların durumu değerlendirilirken, aynı zamanda ürünlerin fenolojik gelişim dönemlerine ilişkin gözlemler de yapıldı.
Üreticiler bilgilendirildi
Gerçekleştirilen arazi kontrolleri sırasında elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapıldı. Üreticiler, karşılaşılabilecek olası riskler konusunda bilgilendirilirken, alınması gereken önlemler hakkında da yönlendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, hububat üretim alanlarında sürdürülen gözlem ve kontrol faaliyetlerinin üretim sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceğini belirtti.
(Ali Asım Erdem)