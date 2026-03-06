Konya’da Dünya Yetimler Günü’nde kardeşlik iftarı düzenlendi

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Karatay ve Selçuklu belediyeleri ortaklığıyla Dünya Yetimler Günü vesilesiyle düzenlenen programda Konya’daki yetim çocuklar iftar sofrasında buluştu. Programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şunu bilmenizi isterim ki ayağınıza takılan her taşta, omzunuzdaki her yükte yanınızda olmak için buradayız. Konya sizin evinizdir. Sizler bize emanetsiniz ve bizim kapımız sizlere her daim açıktır. Bizler hep birlikte bir aileyiz. Birbirimize sahip çıktıkça güçlüyüz. İyi ki varsınız” dedi. Konya Valisi İbrahim Akın, Konya’nın Mevlana’nın öğretileriyle insanı kucaklayan, vakıf kültürüyle yetimin başını okşayan bir medeniyetin taşıyıcısı olan kadim bir başşehir olduğunu söyledi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Konya Büyükşehir Beediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu anlamlı buluşmanın birlik ve gönül ikliminde gerçekleşmesini çok değerli bulduğunu ifade etti.

"BU ŞEHİR EMANETE SAHİP ÇIKMAYI VAZİFE BİLEN BİR ŞEHİRDİR”

Konya'nın tarih boyunca bir gönül şehri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bu şehir, kapısını çalana evini açan, ihtiyaç sahibini gözeten, emanete sahip çıkmayı vazife bilen bir şehirdir. Bu şehir, bir çocuğun kalbine dokunmanın, bir toplumu ayağa kaldırmak olduğunun bilincindedir. İslam medeniyetinde de yalnız kalmış bir çocuğa sahip çıkmak sosyal bir sorumluluk olduğu kadar imani bir yükümlülüktür. Peygamber Efendimizin daha dünyaya gelmeden babasını kaybetmiş olması da bize bu konuda derin bir hikmeti hatırlatır. O, hayatı boyunca sahipsiz bırakılanların yanında durmuş, yalnız kalan herkesi himaye etmiş, kimsesizlerin kimsesi olmuştur. Nitekim Peygamber Efendimiz ‘Müslüman toplumunun en hayırlısı yetime ve kimsesize sahip çıkandır' buyurarak her birimize açıktan yol göstermektedir” ifadelerini kullandı.

"AYAĞINIZA TAKILAN HER TAŞTA, OMZUNUZDAKİ HER YÜKTE YANINIZDA OLMAK İÇİN BURADAYIZ”

Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gönlü güzel evlatlarım, hayat her zaman düz bir yol değildir. Bazen taşlıdır, bazen yokuşludur, bazen insanı yorar. Fakat şunu bilmenizi isterim ki o yolda hiçbiriniz yalnız yürümüyorsunuz. Ayağınıza takılan her taşta, omzunuzdaki her yükte yanınızda olmak için buradayız. Şunu da bilmenizi isterim ki, bu şehir bir merhamet şehridir. Konya sizin evinizdir. Sizler bize emanetsiniz ve bizim kapımız sizlere her daim açıktır. Bizler hep birlikte bir aileyiz. Birbirimize sahip çıktıkça güçlüyüz. İyi ki varsınız. İyi ki bu mübarek günde aynı sofranın, aynı duanın, aynı gönül halkasının içindeyiz. Rabbim soframıza bereket, kalbimize huzur nasip etsin.”

"SİZLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRMEK, HAYAT YOLCULUĞUNUZDA SİZLERE DESTEK OLMAK BİZİM ASLİ VAZİFELERİMİZDENDİR”

Konya Valisi İbrahim Akın da, Konya'nın Hz. Mevlana'nın öğretileriyle insanı kucaklayan, vakıf kültürüyle yetimin başını okşayan bir medeniyetin taşıyıcısı olan kadim bir başşehir olduğunun altını çizerek, "Medeniyetimizin merhamet damarının en güçlü aktığı şehirlerden biri olan Konya'mızda yetime ve öksüze sahip çıkmak kadim medeniyet mirasımızın tabii bir sonucudur. Bugün de aynı ruhla kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, hayırseverlerimiz el ele vererek kıymetli çocuklarımızın yüzündeki tebessümü çoğaltmak için gayret göstermektedir. Sevgili evlatlarımız sizler bizim gözümüzün nuru, kalbimizin en müstesna yerindesiniz. Sizler ülkemizin ve milletimizin umut dolu yarınlarısınız. Sizleri en iyi şekilde yetiştirmek, hayat yolculuğunuzda sizlere destek olmak bizim asli vazifelerimizdendir. Bu mübarek Ramazan akşamında düzenlenen iftar programımıza katkı sunan Konya Büyükşehir Belediyemize, Meram, Karatay ve Selçuklu Belediyelerimize ve emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa; İl Jandarma Komutanı Tümgenerel Cemil Lütfi Özkul, Konya Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Müftüsü Ali Öğe, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Süleyman Ege de katıldı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu