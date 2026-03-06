Konya’da cinayet! 21 yaşındaki genç dayısını öldürdü

Konya'da meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşayan bir kişi, tartıştığı dayısını bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

UYUŞTURUCUYU BIRAKMASI İÇİN UYARILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Konya'nın Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Daha önce çeşitli suçlardan cezaevine girip çıktığı ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen Enes K., ailesinin tüm çabalarına rağmen bağımlılığını bırakmadı. Seydişehir Cezaevi'nden izinli çıktığı öğrenilen Enes K., dayısının iş yerinde aile bireyleriyle bir araya geldi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Aile üyelerinin bulunduğu ortamda, dayısı Recep Gültekin'in kendisine uyuşturucuyu bırakması ve çalışarak hayatını düzene koyması gerektiğini söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes K., yanında bulunan bıçakla dayısına saldırdı. Göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanan Gültekin, aile üyelerinin müdahalesiyle saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Recep Gültekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Enes K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞKA BİR SORUŞTURMADA DA ADI GEÇİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Enes K.'nin, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığında reçete yazdığı iddia edilen ve tutuklu yargılanması süren psikiyatri doktoru Ferit Karaduman'ın dosyasında da şüpheli olarak yer aldığı ortaya çıktı. Dosyada ifade veren A.Y., Enes K.'nin banka hesabı olmadığı için kendi hesaplarını kullandığını, mobil bankacılık şifrelerini bildiğini ve çeşitli kişilerden gelen paraların söz konusu doktora gönderildiğini söyledi. A.Y. ayrıca Enes K.'nin, doktora para göndererek birkaç kez reçete yazdırdığını kendisine anlattığını ifade etti.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi