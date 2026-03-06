İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya’nın sembol okulunu inceledi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya programı kapsamında yapımı devam eden Konya İmam Hatip Lisesi inşaatını da ziyaret etti.
KONYA'NIN SEMBOL OKULLARINDAN!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya programı kapsamında inşaat çalışmaları devam eden Konya İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.
Okul inşaat alanında incelemelerde bulunan Bakan Çiftçi, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Türkiye'nin ilk imam hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu'nun temeli, 1951 yılında Merhum Hacı Veyiszade Hoca Efendi tarafından atılmıştı.
71 yıl boyunca eğitim ve öğretime hizmet veren okul binası, fiziki altyapısının yetersiz kalması ve yapı ömrünü tamamlaması nedeniyle yenilenme kararı alınarak yeniden inşa edilmeye başlandı.
AÇILIŞ HEYECANI BAŞLADI!
Aynı alanda yükselen yeni okul binası modern dokunuşlarla ve Selçuklu mimarisine uygun şekilde tasarlandı. Yapının yaklaşık 200 yıl hizmet vermesinin planlandığı ifade edildi.
19 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olacak okulda 64 derslik, 16 laboratuvar, 720 metrekarelik spor salonu ve 350 metrekarelik konferans salonu yer alacak.
Modern mimari ile Selçuklu estetiğinin bir arada kullanıldığı yeni okul binasının 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete girmesi planlanıyor.