Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Erden Timur hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Timur'un ortağı ve sahibi olduğu şirketlere mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandığı belirtildi.



Açıklamada söz konusu şirketlerin "öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı” kaydedildi.



DOSYASI BAŞKA BÜROYA AKTARILMIŞTI

Erden Timur hakkında Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Timur'un emniyette ve savcılıkta alınan ifadesi ile delil durumuna göre Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılmıştı.

SEVK YAZISINDA YURT DIŞI BORSALAR DETAYI



Erden Timur hakkında savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında Erden Timur'un ortağı olduğu "Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.” tarafından 2024-2025 yıllarında bir kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin lira para gönderildiği, söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu transferin yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal'ın yurt dışı borsalardaki hesaplarına gönderildiği tespit edildiği belirtildi.

1 MİLYAR LİRA PARA TRANSFER İŞLEMİ YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Şüpheli Erden Timur ile Akın Topal arasında karşılıklı para transferlerinin tespit edildiği aktarılan yazıda, Timur'un ifadesinde Akın Topal'ın arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu beyan ettiği belirtildi. Yazıda, bu işlemlerin miktarı, mahiyeti ve niteliği dikkate alındığında basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Timur'un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir firma üzerinden "altın alım satımı" açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirtilen yazıda, aynı firma üzerinden, benzer tarihlerde Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya'ya ait Metal Oto Ticaret firması ile Eyüpspor Kulübü tarafından da yüksek hacimli işlemler yapıldığı kaydedildi.

"226 KİLOGRAM ALTIN BASİT ALACAK-VERECEK İLİŞKİSİ OLAMAZ”



Şüpheli Timur'un ifadesinde, babasından borç aldığı 226 kilo altının karşılığını ödemek amacıyla bu işlemleri gerçekleştirdiğini söylediği vurgulanan yazıda, yapılan para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna işaret edildi.

Sevk yazısında, şüpheli Erden Timur'un şahsi hesabına gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında çok sayıda para transferi yapıldığı ifade edilerek, Timur'un ifadesinde, 2021 yılına kadar işlemlerini şahsi hesapları üzerinden yürüttüğünü, bu tarihten itibaren ise işlemleri firmaları üzerinden gerçekleştirdiğini beyan ettiği kaydedildi.

YÜKSEK MİKTARDA VARLIK ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILDI

Yapılan incelemede, Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığının tespit edildiği belirtilerek, şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, tacirlerin basiretli iş insanı gibi davranma yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

Yazıda, yapılan işlemlerin hem bu yükümlülüğe aykırılık taşıdığı hem de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15. maddesi kapsamında yasak niteliğinde olduğu ifade edildi.

Timur'un, yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair herhangi bir yazılı bildirimde bulunmadığı ve yüksek meblağlarda para transferi yapılan Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret AŞ, Timur Şehircilik ve Planlama AŞ isimli firmaların son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği kaydedildi.

Şirketler ile Timur'un şahsi hesapları arasında yapılan finansal hareketlerin incelendiğinde, yüksek miktarda varlığın şahsi hesaplara aktarıldığı ve şirketlerin bu nedenle zarar ettiği tespitine yer verildi.

VEYSEL ŞAHİN'E DAİRE SATIŞI

Sevk yazısında, şüpheli Erden Timur'un, kamuoyunda "bahis baronu" olarak bilinen Veysel Şahin'e 24 daire sattığına ilişkin haber ve paylaşımların bulunduğu, yapılan araştırmalarda, Veysel Şahin'in adının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir dosyada, 2018 tarihli aklama suçu inceleme raporunda geçtiği aktarıldı.

Bu raporda ise E.U'nun Veysel Şahin adına BTE Kağıthane (NEF) firmasına, 2015-2016 yılları arasında 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin lira gönderdiği ve bu tutarın taşınmaz satın alınarak aklandığı kanaatine varıldığı belirtilen yazıda, "Dolayısıyla şüphelinin (Erden Timur) yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanmasında yer aldığı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Timur'a ait şirketlerin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yaklaşık 155 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, hem Peker GYO hem de Erden Timur hakkında "Şahinler Grubu" konulu birçok dolandırıcılık iddiasıyla yapılan başvurular ve yürütülen soruşturmaların bulunduğu aktarıldı.

Sevk yazısında ayrıca, şüphelinin hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, hakkında yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin lirayı bulan para alışverişlerinin tespit edildiği, dolayısıyla yasa dışı bahisten elde edilen paraların "taşınmaz satışı/kapora" adı altında kaynağının meşru yoldan elde edildiği izlenimi verilerek aklandığının değerlendirildiği kaydedildi.

ERDEN TİMUR'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "PEŞİNAT VE 10 ADET SIRALI ÇEK VERDİ"



Timur'a aynı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ı tanıyıp tanımadığı soruldu.

Timur, "Fatih Kulaksız isimli şahsı tanırım, tanıma sebebim Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekilliği yaptığım dönemde sportif faaliyetler içerisinde 2 defa gördüm, kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim yahut ortaklığım söz konusu değildir. Murat Özkaya isimli şahsı da tanırım, kendisi ile tanışıklığım takribi 2018 yılına dayanır, ailecek Pazar kahvaltısı için gittiğimiz bir mekanda ara sıra karşılaşırdım, kendisi ile bu vesileyle tanıştık, 2022 yılına kadar kendisini sadece belirtmiş olduğum bu kahvaltı yerinde gördüm. 2022 yılının başlarında Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk toplantısında gördüm. Yöneticilik zamanımda da kendisi ile arada sırada görüşürdük, kendisi ile herhangi bir ticari ortaklığım yoktur." dedi.

"21.07.2023 tarihinde kendisi bizim şirketimizden ve şahsım adına kayıtlı gayrimenkullerden satın almak istedi, kendisi satın alım işi ile ilgili bana ve şirketimize peşinat ve 10 adet sıralı çek verdi.” diyen Timur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devam eden süreçte beğendiği gayrimenkullerin dışında farklı gayrimenkul seçenekleri istedi, kendilerine birçok farklı gayrimenkul seçeneği sunuldu. Yaklaşık olarak 3 ay bu konu ile ilgili şirketimizin çalışanları ile onların şirketi çalışanları arasında defalarca mailleşmeler ile iletişim sağlandı. Birçok gayrimenkul seçeneğine ilişkin kendileri ekspertiz raporları aldırdılar, birkaç gayrimenkul için bankalara ilaveten de ekspertiz raporları aldırdılar, bu mailleşmeler içerisinde bankacılarda vardır. Daha sonra bir ihtarname göndererek gayrimenkul alımından vazgeçtiklerini, ödedikleri paraları iadelerini istediler. Bu ihtarnameden birkaç ay sonrada avukat göndererek ödeme emri ile birlikte icra takibi yaptılar, bizde bunun akabinde kendi avukatları ile borç ve sulh protokolü imzaladık. Ödenmiş olan tutarı yasal faizi, avukat ücretleri ve icra masrafları ile birlikte ödedik, tüm bu işlemlere ilişkin belgeleri eksiksiz olarak avukatlarım dosyaya sunacaktır. Bahsetmiş olduğum bu husus dışında kendisi ile başkaca bir ticari ilişkim olmadı.”

"FİRMA OLARAK KİMİN SATIN ALDIĞINI BENİM BİLEBİLMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Veysel Şahin'i tanıyıp tanımadığı ile ilgili soruya Timur şu yanıtı verdi:



"Veysel Şahin isimli şahıs 2014 yılında 22 Adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiinde ki Nef13 projesinden 57şer metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır. Bu projeden o dönemde yaklaşık 1000 daire sattık. Veysel Şahin isimli şahsa yapılan satımlarda bu şekilde ilgili satış yetkililerinin imzası ile yapılmıştır.

Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel Şahin hakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur. Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır. Bahse konu Veysel Şahin isimli şahsa almış olduğu 24 daire BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu da devri yapılmamıştır, çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017 yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirildi. Bizde o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tabuları devretmedik. Şirketi devrederken de devranlara bu durumu bildirdik.

Benim ve şirketimin yapmış olduğu satın alımlarla ilgili alıcılar hakkında araştırma yapması gibi yasal zorunluluğu olmadığı gibi Sabıka kaydı isteme gibi imkanı da yoktur. Ayrıca bu satımların yapıldığı dönemde, satın alımlara taraf BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Şirketinin yüzde 62,5 Timur Gayrimenkul A.Ş'ye, kalan yüzde 37,5 hissesi ise Nezih Barut isimli şahsa aitti. Satış vaadi sözleşmelerine taraf olan şirketin hesapları Nezih Barut'un şirketlerinin çalıştığı banka şubesinde açılmıştır. Yine şirketin mali müşavirliğini Nezih Barut'un geçmişte beri çalıştığı mali müşavirler tarafından yürütülmüştür."

"BAHİS SİTELERİNDE ÜYELİĞİM YOK”

Ülkemizde yasal olan lisans almış, bahis ve şans oyunları sitelerinde üyeliğiniz var mıdır? sorusuna Timur "Herhangi bir yasa dışı bahis sitesinde herhangi bir üyeliğim hayatım boyunca hiç olmamıştır.” diyerek yanıt verdi.

"Yöneticisi olduğunuz dönemde kulübün müsabakasında yasal/yasadışı bahis sitelerinde oyun oynadınız mı?” sorusunu ise Timur "Hayır oynamadım, oynamam yönünde bana telkinde veya yönlendirmede bulunan kimse de olmadı.” sözleriyle yanıtladı.

Kaynak: Haber Merkezi