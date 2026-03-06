20 yaşındaki Gonca’dan acı haber

Burdur’da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 20 yaşındaki Gonca Gül Kara yaşamını yitirdi.
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Gölhisar ilçesine bağlı Horzum Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Gonca Gül Kara idaresindeki 42 AAR 33 plakalı motosiklet ile M.E.'nin kullandığı 07 BRE 815 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gonca Gül Kara ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gonca Gül Kara kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü M.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
