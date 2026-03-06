GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Park yeri kavgası kamerada! Yoğun bakıma alındı
İstanbul’da iddialara göre park yeri tartışmasında taksi şoförü tarafından darp edilen 70 yaşındaki Erhan Efe ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Efe’nin 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Olay, 2 Mart Pazartesi günü Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre taksi şoförü A.G. ile otomobil sürücüsü Erhan Efe arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., Efe'ye yumrukla saldırdı. Başına aldığı darbenin etkisiyle yere düşen Efe'yi gören çevredekiler duruma müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başını yere çarparak ağır yaralandığı belirlenen Efe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Hastanede tedavi altına alınan Efe'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. 70 yaşındaki Efe'nin 4 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Erhan Efe'nin oğlu İsmail Efe, "Babam park halindeyken A.G. isimli kişi, yol sıkıştığını öne sürerek babamın yanına geldi. Önce tartışma çıktı, ardından babamı darbetti. Attığı yumruk sonucu babam beyin kanaması geçirdi. Şu anda komada yatıyor, ölüm kalım savaşı veriyor. Adalet Bakanımıza sesleniyorum, lütfen bize destek olun" dedi. Kızı Pınar Balabanoğlu ise, "Babam bir kişinin vurması sonucu şu anda hastanenin yoğun bakımında entübe edilmiş durumda. Sayın Adalet Bakanım, lütfen bizi bu konuda yalnız bırakmayın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

