Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de konuştu: “Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada eşi benzeri görülmemiş günler yaşandığı belirterek, İran’a yönelik saldırıyla başlayan gerilime yönelik diplomatik çabalarının süreceğini kaydetti. Türkiye’nin bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacağını ifade eden Erdoğan, düşürülen füze ile ilgili “Benzer bir olayın tekerrürü etmemesi için gerekli ikazlarda bulunuyoruz“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda esnaf ve sanatkarlarla iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarın ardından açıklama yaptı.

Açıklamalardan satır başları şöyle:

"DÜNYAMIZ EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜNLER YAŞIYOR”

"Sizlerin şahsında 81 ilimizdeki 2 milyon 255 bin esnaf ve sanatkârımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Alın teriyle, emeğiyle, ustalığıyla ve özverili gayretleriyle ülkemize büyük bir değer katan tüm ticaret erbabımıza hem şahsım hem de milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun.

Esnaf ve sanatkarlarımızı var eden bu kadim değerlere her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan bir dönemin içindeyiz. Dünyamız yakın zamanda eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor.

"ÇATIŞMALARIN DAHA BÜYÜK BİR ALANA YAYILMA RİSKİ VAR"

Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığının açıklanmasıyla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde yirmilere varan artışlar oldu. Biz de akaryakıt fiyatlarında bu jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık. Artış tutarının yüzde 75'ine kadarı bu ürünlerin Özel Tüketim Vergisi'nin indirilmesi suretiyle uygulanacak. Yani bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması hâlinde bu tutarın sadece 2,5 lirası tabelaya yansıyacak, geri kalan 7,5 lira vergiden karşılanacak. Böylece hem maliyet fiyatları bahanesiyle fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş hem de petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız.

"GEREKLİ İKAZLARDA BULUNDUK”

Değerli kardeşlerim, ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda ise müttefiklerimizle koordinasyon hâlinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrürü etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunuyoruz. Türkiye'nin dostluğunun kadir kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır.

"BU TÜRBÜLANSTAN DA BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ”

Vatandaşlarımız da şundan emin olsun: Hükümetimiz, tıpkı beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi, İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır.

Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması, gerilimin büyüyerek geri dönülmez noktalara varmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz.

Kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi