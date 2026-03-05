Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.
"Diplomasinin devreye alınması için çalışıyoruz"
Erdoğan, İran'da başlayan ve bölgemizi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye'nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.
"Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun"
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı.
Erdoğan görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”