İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya’da gönüllere dokundu! Camide Kur’an Tilaveti

Ankara dışına ilk ziyaretini memleketi Konya'ya yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gün boyu adım atmadık yer bırakmadı.
Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren, toplantılara katılan ve Gazzeli misafirlerle iftar sofrasında buluşan Bakan Çiftçi, teravih namazını da Selçuklu Merkez Camisinde kıldı.
Bakan Mustafa Çiftçi'nin hafız olduğu biliniyordu. Camide de Kur'an tilavetini o yaptı. Amenerrasulü Suresi'ni okuyan Çiftçi gönüllere dokundu. Samimi ve manevi anların yaşandığı o anlar,Selçuklu Merkez Camisinde kameralara yansıdı.
