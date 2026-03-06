GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,21
EURO
51,32
STERLİN
59,22
GRAM
7.486,68
ÇEYREK
12.364,96
YARIM ALTIN
24.647,49
CUMHURİYET ALTINI
49.085,16
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 06 Mart 2026 Cuma

Konya’da bugün vefat edenler 06 Mart 2026 Cuma
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 06 Mart 2026 Cuma günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

BEBEK TAŞ


20-02-2026

YAZIR MEZARLIĞI

HÜSEYİN ATEŞ

AĞRI
10-03-1938

KARAASLAN MEZARLIĞI

NESİBE LİVATYALI

ERMENEK
15-04-1925

MUSALLA MEZARLIĞI

VETİN EL MUSA

KARATAY
10-09-2023

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

CELALETTİN AYDIN

KONYA
08-11-1972

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SADIK ATİLA BALCI

KONYA
21-10-1935

MUSALLA MEZARLIĞI

RAZİYE DİNÇ

KONYA
13-04-1974

BEDİR MEZARLIĞI

YILMAZ ÖZKAN

KARAMAN
12-12-1979

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

RECEP GÜLTEKİN

KONYA
01-05-1982

HACIFETTAH MEZARLIĞI

MUHİTTİN POLAT

KUYULUSEBİL
01-07-1943

YAZIR MEZARLIĞI

HASAN KILIÇASLAN

BAŞKÖY
05-10-1947

YAZIR MEZARLIĞI

FATMA YAYA

KONYA
07-10-1959

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ZEKİ KALAYCI

HATIP
01-01-1956

HATIP (Büyük) MEZARLIĞI

AHMET ÇERÇİOĞLU

KONYA
02-05-1949

ALİYENLER MEZARLIĞI

HÜSNÜ CAN

HABİLLER/KARAMAN
01-01-1968

ELMACI MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER