Konya’da bugün vefat edenler 06 Mart 2026 Cuma

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
BEBEK TAŞ
|
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN ATEŞ
|
AĞRI
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
NESİBE LİVATYALI
|
ERMENEK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
VETİN EL MUSA
|
KARATAY
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
CELALETTİN AYDIN
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
SADIK ATİLA BALCI
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
RAZİYE DİNÇ
|
KONYA
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
YILMAZ ÖZKAN
|
KARAMAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
RECEP GÜLTEKİN
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
MUHİTTİN POLAT
|
KUYULUSEBİL
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HASAN KILIÇASLAN
|
BAŞKÖY
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FATMA YAYA
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
ZEKİ KALAYCI
|
HATIP
|
HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
|
AHMET ÇERÇİOĞLU
|
KONYA
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
HÜSNÜ CAN
|
HABİLLER/KARAMAN
|
ELMACI MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi