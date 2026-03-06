İçişleri Bakanı Çiftçi’den Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret
- Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya programı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. Ziyarette şehirde yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler ele alındı.
YEREL HİZMETLER VE YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ
Bir dizi program için Konya'ya gelen Bakan Çiftçi, belediye binasında Başkan Altay tarafından karşılandı. Gerçekleştirilen görüşmede kentte sürdürülen yerel yönetim hizmetleri, güvenlik konuları ve kamu yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Başkan Altay, Konya'da devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında Bakan Çiftçi'ye bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altay, nazik ziyaretlerinden dolayı Bakan Çiftçi'ye teşekkür etti.
Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
