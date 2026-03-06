GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

ABD-İsrail’in İran’ın Şiraz kentine saldırılarında 20 kişi öldü

ABD-İsrail’in İran’ın Şiraz kentine saldırılarında 20 kişi öldü
ABD ve İsrail’in İran’ın Şiraz kentine düzenlediği saldırılarda 2’si sağlık çalışanı 20 sivilin öldüğü bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Fars eyalet Vali Yardımcısı Celil Hüseyni konuya ilişkin bilgi verdi.

Hüseyni, "Şiraz kentinde Zibaşehr Parkı civarına yapılan saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, saldırıda Şiraz'daki 115. Acil Durum Merkezi'nin tamamen yıkıldığını, belediye müştemilatının zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan Fars Acil Durum Birimi Başkanı Dr. Mesud Abid, 115. Acil Durum Merkezi'nde görev yapan 2 sağlık çalışanının öldüğünü ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kaynak: AA

