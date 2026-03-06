GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.

Mehr Haber Ajansı'na göre Kolivend, konuya ilişkin bilgi verdi.

İran Kızılay Başkanı, "Şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 528 ticari birim tamamen yok edildi." dedi.

Saldırılarda 3 hastanenin faaliyet dışı kaldığını belirten İranlı yetkili, 14 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kaynak: AA

