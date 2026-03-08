GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,22
EURO
51,39
STERLİN
59,28
GRAM
7.477,89
ÇEYREK
12.350,44
YARIM ALTIN
24.618,54
CUMHURİYET ALTINI
49.027,50
DÜNYA Haberleri

Trump Kürtlerin İran’da savaşa girmesini istemediğini belirtti

Trump Kürtlerin İran’da savaşa girmesini istemediğini belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da savaşı daha karmaşık hale getirmemek için Kürtlerin savaşa girmesini istemediğini söyledi.

Trump, Florida'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'a yönelik saldırılarda Kürtlerin savaşa dahil olup olmayacağı, olurlarsa Suriye ve Irak'ta yaptıkları gibi özerk bir bölge kuracakları endişeleriyle ilgili bir soruya karşılık Trump, Kürtlerin İran'a girmesini istemediklerini ifade etti.
Trump, "Kürtlerle çok dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi.

"İran'a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, "Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır." cevabını verdi.

Trump, İran'ın geçen her gün saldırılarını azalttığını belirterek, büyük kayıplar verdiğini ve belki de teslim olacaklarını öne sürdü.

İran'ın "birdenbire" Orta Doğu devletlerine saldırdığı için özür dilediğine de değinen Trump, "Bunu yaptıklarını görünce çok şaşırdım ama bunu bizim ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak kaydedebiliriz." diye konuştu.

Trump, İran'ın artık komşu ülkelere saldırmayacağını düşündüğünü belirterek, "Özür dilediler ve neler olacağını göreceğiz ama bu büyük bir kayıp. Bu tam bir teslimiyet." ifadelerini kullandı.

"(Kız ilkokuluna saldırının) İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz"

Bir gazetecinin hangi ABD askerinin kara harekatı yapabileceği konusundaki bir soruya Trump, "Bu konuda konuşmak bile istemiyorum. Bence bu uygun bir soru değil ve cevaplamayacağım. (Bunun için) çok iyi bir sebep olması gerekir. Eğer bunu yaparsak, o kadar büyük kayıplar verirler ki karada savaşamazlar." şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın bir sonraki liderinin seçimine katılmak isteyip istemediği sorusuna karşılık da "Evet. Bunu yapmak için her beş veya on yılda bir geri gelmek istemiyoruz. Onları savaşa sürüklemeyen bir başkan seçmek istiyoruz." dedi.

ABD'nin saldırıların ilk günü İran'daki bir kız ilkokulunu bombalayıp bombalamadığı sorusuna da Trump, "Bunun İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz, mühimmatları çok isabetsiz." yanıtını verdi.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER