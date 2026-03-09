GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,22
EURO
51,15
STERLİN
59,05
GRAM
7.363,34
ÇEYREK
12.141,33
YARIM ALTIN
24.201,71
CUMHURİYET ALTINI
48.197,38
YAŞAM Haberleri

Ilgın’da bitki gelişimi takip ediliyor

Cumali Özer
Muhabir
Ilgın’da bitki gelişimi takip ediliyor
Konya’nın Ilgın ilçesinde tarım arazilerinde bitki gelişimini yakından takip etmek amacıyla yapılan saha çalışmaları devam ediyor.

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik kontroller titizlikle gerçekleştiriliyor.Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur ve teknik personeller tarafından ilçedeki tarım arazilerinde vejetatif gelişim ve fenolojik gözlem takip çalışmaları sürdürülüyor.

Yapılan incelemelerde bitkilerin gelişim süreçleri yerinde değerlendirilerek üreticilere gerekli teknik bilgilendirmeler yapılıyor.

Gerçekleştirilen kontroller kapsamında bitkilerde oluşabilecek hastalık ve zararlılar erken aşamada tespit edilerek gerekli önlemler konusunda üreticiler bilgilendiriliyor. Böylece hem ürün kaybının önüne geçilmesi hem de tarımsal üretimde kalite ve verimin artırılması hedefleniyor.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER