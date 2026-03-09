Ilgın’da bitki gelişimi takip ediliyor

Konya’nın Ilgın ilçesinde tarım arazilerinde bitki gelişimini yakından takip etmek amacıyla yapılan saha çalışmaları devam ediyor.

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik kontroller titizlikle gerçekleştiriliyor.Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur ve teknik personeller tarafından ilçedeki tarım arazilerinde vejetatif gelişim ve fenolojik gözlem takip çalışmaları sürdürülüyor.

Yapılan incelemelerde bitkilerin gelişim süreçleri yerinde değerlendirilerek üreticilere gerekli teknik bilgilendirmeler yapılıyor.

Gerçekleştirilen kontroller kapsamında bitkilerde oluşabilecek hastalık ve zararlılar erken aşamada tespit edilerek gerekli önlemler konusunda üreticiler bilgilendiriliyor. Böylece hem ürün kaybının önüne geçilmesi hem de tarımsal üretimde kalite ve verimin artırılması hedefleniyor.

(Cumali Özer)