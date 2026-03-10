Hangisi 5N1K’de geçen “Nasıl?“ sorusunun cevabını vermektedir?

Habercilik ve iletişim dünyasının temel taşı olan 5N1K kuralı, bir konunun veya olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını sağlayan altı sorudan oluşur.

Hangisi 5N1K'da geçen "Nasıl?" sorusunun cevabını vermektedir?

5N1K formülündeki "Nasıl?" sorusu, bir durumun gerçekleşme biçimini, aşamalarını ve detaylarını sorgular. Bu nedenle seçenekleriniz arasında bu sorunun karşılığı olayın ayrıntısı ifadesidir.

Diğer seçeneklerin hangi sorulara karşılık geldiğini inceleyelim:

Olayın zamanı: "Ne zaman?" sorusunun cevabıdır.

Olayın kimin olduğu: "Kim?" sorusunun cevabıdır.

Olayın gerekçesi: "Niçin/Neden?" sorusunun cevabıdır.

Olayın ayrıntısı: "Nasıl?" sorusunun cevabıdır (Olay nasıl gelişti, nasıl sonuçlandı?).

Cevap: Olayın ayrıntısı

Kaynak: Haber Merkezi