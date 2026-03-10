GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Halk arasında milli sporumuz olarak adlandırılan alışkanlık hangisidir?

Güncelleme Tarihi:

Halk arasında milli sporumuz olarak adlandırılan alışkanlık hangisidir?

Türkiye'de özellikle şehirleşmenin hızlandığı dönemlerden itibaren gelişen bu durum, her yaştan insanın bir iş makinesini veya yükselen bir yapıyı dakikalarca, hatta saatlerce hayranlıkla izlemesiyle karakterize edilen kültürel bir fenomendir.

Halk arasında "milli sporumuz" olarak adlandırılan alışkanlık hangisidir?

Halk arasında esprili bir dille milli sporumuz olarak adlandırılan alışkanlık inşaat seyretmektir.

Bu durumun toplumsal ve psikolojik nedenleri şunlardır:

  • Hipnotik Etki: İş makinelerinin (özellikle kepçelerin) ritmik hareketleri ve bir şeyin sıfırdan inşa ediliş süreci, insan zihninde meditatif ve rahatlatıcı bir etki yaratır.

  • Ücretsiz Mühendislik: İzleyiciler genellikle sadece bakmakla kalmaz; işçilerin çalışmasını, demir bağlama tekniklerini veya beton dökümünü bir uzman edasıyla içlerinden (bazen de dışlarından) eleştirirler.

  • Kentsel Merak: Çevrede neyin değiştiğini, nasıl bir bina yükseleceğini yerinde görme arzusu bu alışkanlığı tetikler.

Cevap: İnşaat seyretmek

Kaynak: Haber Merkezi

