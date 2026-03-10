Konya’da büyükbaş hayvanlara şap aşısı çalışmaları devam ediyor

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2026 yılı ilkbahar dönemi aşılama programı kapsamında büyükbaş hayvanlarda görülen Şap Hastalığı’na karşı yürütülen aşı çalışmalarının sahada kararlılıkla sürdüğünü duyurdu.
Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki büyükbaş hayvanlar düzenli olarak aşılanıyor.
Programın temel amacı hayvan sağlığını korumak, üreticileri desteklemek ve sürdürülebilir hayvancılığı güçlendirmek olarak belirtildi.Yetkililer, şap hastalığına karşı en etkili korunma yönteminin aşılama olduğuna dikkat çekerek, hastalığın yayılmasını önlemek ve üretimde olası kayıpların önüne geçmek için saha çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini ifade etti.
İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, hayvan sağlığının korunmasının hem üreticiler hem de ülke hayvancılığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, "Sağlıklı hayvan, güçlü üretim” anlayışıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. (Cumali Özer)
