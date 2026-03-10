GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliğine İrfan Fidan seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkan Vekilliğine, Genel Kurul’da yapılan oylamayla üye İrfan Fidan seçildi.

AYM'den yapılan açıklamaya göre; Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart'ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa'nın 146'ncı maddesi ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca bugün Genel Kurul'da seçim gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliğine üye İrfan Fidan seçildi.

İRFAN FİDAN KİMDİR?

İrfan Fidan, 15 Temmuz 1974'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu'da bitiren Fidan, 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu.

1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak kamu görevine başlayan Fidan, 1999 yılında stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı.

2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekilliği, bu tarihten 27 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı görevlerini yürüttü.

27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyesi olan Fidan, 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 25 Ocak 2021 tarihinde göreve başladı.

Fidan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: DHA

