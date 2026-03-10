İİT Gençlik başkenti Konya’da 2026 faaliyetleri için işbirliği protokolü imzalandı

Konya’nın İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu tarafından 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti seçilmesinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu arasında yıl boyunca düzenlenecek faaliyetlerle ilgili protokol imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik konusunda çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bu kapsamda şehrimizde İslam dünyasından birçok gencimizi misafir edeceğiz. Hem onların Konya’yı, kadim kültürümüzü tanıma imkanları olacak hem de birlikte gençlik adına çok önemli işler yapmış olacağız” dedi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, “Konya gönlümüzün başkenti, Türkiye’mizin en sevdiğimiz, en güzel, en tarihi kentlerinden birisi. İnanıyorum ki Konya’nın bu tarihi, kültürel ve çok boyutlu derinliğini, zenginliğini tüm İslam alemiyle ve tüm dünyayla paylaşmak için ICYF olarak bize de güzel bir fırsat olacaktır” diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) tarafından 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti seçilen Konya'nın, yıl içinde gerçekleştireceği faaliyetlerle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik konusunda çok önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

ICYF tarafından 2026 Gençlik Başkenti seçildiklerini aktaran Başkan Altay, "İnşallah yıl boyunca çeşitli etkinliklerle İslam dünyasıyla ortak projeler yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Altay, son dönemde dünyada yaşanan olaylara dikkati çekerek, "Konya'nın, Hazreti Mevlana'nın tüm dünyaya ifade ettiği barış, huzur ve kardeşliğin hakim kılınması adına söyleyeceği çok söz var.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından gençlik başkenti oluşumuz, özellikle gençlere bu manada mesaj vermek için önemli bir fırsat oldu. Bu kapsamda şehrimizde İslam dünyasından birçok gencimizi misafir edeceğiz. Hem onların Konya'yı, kadim kültürümüzü tanıma imkanları olacak hem de birlikte gençlik adına çok önemli işler yapmış olacağız” diye konuştu.

"İNŞALLAH BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPARIZ”

Konya'nın daha önce Dünya Spor Başkenti unvanını taşıdığını anımsatan Başkan Altay, "Bu yıl Avrupa Bisiklet Başkentiyiz. Bunun yanında aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından da Gençlik Başkenti ilan edilmemizin Konya'mızın marka değeri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli Gençlik Forumu'muzun Başkanı Taha Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte güzel işler yaparız. Bu vesileyle hayırlı Ramazanlar diyoruz ve Ramazan'ın bir an önce barışa kardeşliğe açılan bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Bölgemizdeki savaşın ve ateşin bir an önce dinmesini temenni ediyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

"KONYA GÖNLÜMÜZÜN BAŞKENTİ”

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da Konya'nın birleştirici ve manevi gücüne vurgu yaparak, "Konya gönlümüzün başkenti, Türkiye'mizin en sevdiğimiz, en güzel, en tarihi kentlerinden birisi. İnanıyorum ki Konya'nın bu tarihi, kültürel ve çok boyutlu derinliğini, zenginliğini tüm İslam alemiyle ve tüm dünyayla paylaşmak için ICYF olarak bize de güzel bir fırsat olacaktır. Özellikle içinden geçtiğimiz şu zor günlerde Konya'nın o barış mesajını, o birlikte yaşama mesajını, tüm insanlığa hitap eden kadim dostluk mesajını dünyaya adeta bir reçete, bir çare olarak anlatmak için bir fırsat olacak. Ben bunun da doğru bir tevafuk olduğuna inanıyorum. Rabbim bu fırsatı güzelce değerlendirip Konya'mızın dostluk mesajını tüm insanlığa paylaşmayı ve tüm insanlığı da Konya'ya getirip buradan feyizlenmesini ve bereketlenmesini nasip etsin” dedi.

2015 yılından bu yana her yıl bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkenin şehrinin seçildiği İİT Gençlik Başkenti programı, gençler arasında dayanışmayı, kültürel etkileşimi ve ortak vizyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Program kapsamında seminerler, konferanslar, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal faaliyetler düzenleniyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu