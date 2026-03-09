Meramlı sporculardan okçuluk turnuvasında çifte başarı
Meram Belediyespor okçuları, Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İlkbahar Okçuluk Turnuvası’ndan iki madalya ile döndü. Kulüp sporcularından Emir Uğuröz başarılı atışlarıyla 2’nci olurken, Ayşe Naz Ürkmez de gösterdiği performansla turnuvayı 3’üncü tamamladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İlkbahar Okçuluk Turnuvası, Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda 40 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
MERAMLI SPORCULAR TURNUVADAN İKİ MADALYA İLE DÖNDÜ
Turnuvada mücadele eden Meram Belediyespor sporcuları, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Yıldız Kızlar kategorisinde yarışan Meram Belediyespor sporcusu Ayşe Naz Ürkmez, gösterdiği performansla turnuvayı 3'üncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyük Erkekler kategorisinde mücadele eden Meram Belediyespor sporcusu Emir Uğuröz ise başarılı atışlarıyla 2'nci olarak gümüş madalya kazandı.
BAŞKAN KAVUŞ, SPORCULARI TEBRİK ETTİ
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, turnuvada derece elde eden sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Kavuş, Meram Belediyespor'un farklı branşlarda elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, genç sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Meram Belediyespor yetkilileri de turnuvada derece elde eden sporcuları kutlayarak, kulübün okçuluk branşında yeni başarılar elde etmeyi hedeflediğini vurguladı.
