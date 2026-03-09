GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Petrol fiyatları 100 dolar seviyesine geriledi
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 114,30 doları gördükten sonra 100,80 dolar seviyesine geriledi.

Cuma günü 90,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,02 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.54 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 9,5 artışla 100,80 dolar oldu. Fiyatlar gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Petrol fiyatlarının gün içinde kısmen gerilemesinde, G7 ülkelerinin İran kaynaklı arz kesintilerini dengelemek amacıyla acil petrol rezervlerinin ortak kullanıma açılmasını görüşeceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

AB Komisyonu sözcülerinden Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'da genişleyen çatışma ortamının enerji piyasalarına etkisine ilişkin soruları yanıtladı.

AB ülkelerinin petrol stoklarını henüz Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle kullanmadığını belirten Itkonen, "Üye ülkelerin petrol stoklarını serbest bıraktıklarında AB Komisyonuna bildirimde bulunmaları gerekiyor. Şu anki bilgimize göre hiçbir üye ülke bunu yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Itkonen, 12 Mart'ta AB üyesi ülkelerin petrol koordinasyon toplantısı yapacaklarını belirterek, "Petrol rezerv stokları konusunda bugün G7'de bir görüşme var ve sonraki adımları belirleyecekler." diye konuştu.

Orta Doğu'daki çatışmanın AB'ye etkisine ilişkin soruya Itkonen, "Biz enerji arz güvenliğinden çok yüksek enerji fiyatlarından endişe duyuyoruz. Bu, enerji bağımsızlığımızı ve dayanıklılığımızı güçlendirmeye odaklanmamız için mükemmel bir hatırlatma niteliğinde." cevabını verdi.

İthal fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak ve endüstri için fırsatlar ve büyüme sağlamak istediklerini belirten Itkonen, önceliklerinin vatandaşlar ve işletmeler için enerji faturalarını düşürmek olduğunu anlattı.

Itkonen, AB'nin enerji arz çeşitlendirme stratejileri sayesinde Orta Doğu'daki çatışmanın Avrupa enerji piyasaları üzerindeki doğrudan etkisinin kısa vadede sınırlı kaldığını savundu.

Kaynak: AA

