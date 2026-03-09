GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Erbil’de 5 dakika arayla peş peşe patlama sesleri duyuldu

Irak’ta, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı ile ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 5’er dakika arayla 4 saldırı oldu ve art arda patlama sesleri duyuldu.

İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

Hava savunma sistemleriyle eş zamanlı olarak güvenlik güçleri de İHA'lara karşı yoğun ateş başlattı.

ABD-İsrail'in İran'a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil'de patlama sesleri duyuluyor.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na İHA'lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da 2 Mart'ta SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

6 Mart'ta Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen Erbil'deki bir otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Ayrıca etkisiz hale getirilen İHA'nın parçaları da bir otelin yanına düşmüştü.

8 Mart'ta Erbil Havalimanı yakınlarında bir kamikaze İHA imha edilmiş, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA

