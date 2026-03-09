GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Katar Başbakanı Al Sani’den İran açıklaması

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran’ın ülkesine yönelik saldırıları nedeniyle ‘büyük bir ihanet duygusu’ yaşadığını bildirdi.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran'ın ülkesine yönelik saldırılarıyla ilgili Amerikan basınına değerlendirmede bulundu. Saldırıların ardından ‘büyük bir ihanet duygusu' yaşadığını belirten Al Sani, "Savaşın başlamasından sadece bir saat sonra Katar ve diğer Körfez ülkelerine hemen saldırıldı. Saldırı, bölgedeki birçok ülkenin İran'a karşı herhangi bir savaşa katılmayacaklarına dair açıklamalarına ve diplomatik bir çözüm bulmak için yapılan yoğun çabalara rağmen gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Al Sani, İran'ın Körfez ülkelerine saldırma konusundaki ‘yanlış hesaplamasının', her şeyi mahvettiğini vurgulayarak, Katar'ın gerekçeleri ve bahaneleri tamamen reddettiğini aktardı. Al Sani, "Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Körfez ülkelerinden özür dilemesine ve İran'a saldırmadıkları sürece artık hedef alınmayacaklarını söylemesine rağmen İran'ın Körfez ülkelerine saldırmaya devam etmesi şoke edici. Katar, İranlılarla görüşmeye ve gerilimi azaltmaya devam edecek” diye konuştu.

Kaynak: DHA

