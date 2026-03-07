GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Süper Lig’de zorlu mücadele! Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman?

Cumali Özer
Muhabir
Süper Lig'de zorlu mücadele! Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman?
Konyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak.

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın (8 Mart Pazar) sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek

Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada düdüğü Ümit Öztürk çalacak.

Konyaspor 14. basamakta bulunuyor

Kasımpaşa, ligde geride kalan 24 karşılaşmada 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayarak 20 puan topladı ve 16. sırada yer aldı. Konyaspor ise 23 puanla 14. basamakta bulunuyor.

İlk yarıdaki mücadele berabere tamamlandı

İki ekibin sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynadığı karşılaşma 1-1'lik skorla sona ermişti.

Konyaspor galibiyet peşinde

Konyaspor, kendi sahasında taraftarının desteğiyle oynayacağı bu mücadeleden üç puan alarak ligde önemli bir avantaj yakalamayı amaçlıyor.

(Cumali Özer)

