Tartıştığı eşini iple boğarak öldürdü: “Hiçbir şey hatırlamıyorum“
Adana’da ailevi nedenlerle tartıştığı eşi Nesrin Aladağ’ı (48) iple boğan Naim Aladağ (53) ifadesinde, “O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım“ dedi.
Olay, 5 Mart günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Naim Aladağ ile 3 çocuğunun annesi ev kadını Nesrin Aladağ arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Naim Aladağ, Nesrin Aladağ'ı önce darbetti ardından iple boğdu.
Aladağ daha sonra polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Nesrin Aladağ'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.
TUTUKLANDI
Naim Aladağ emniyette verdiği ifadede, "Bir süredir ailevi nedenlerden dolayı tartışıyorduk. O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Naim Aladağ, adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Aladağ, tutuklandı.
