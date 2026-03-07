GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Meteoroloji’den karla karışık yağmur ve kar uyarısı

Yurdun güneydoğusunda beklenen yoğun kar yağışı ve karla karışık yağmur nedeniyle 6 il için “sarı“ kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur ve kar beklenen Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

