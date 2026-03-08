GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor – Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor – Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

KASIMPAŞA PENALTIYLA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Karşılaşmada Kasımpaşa, beraberlik golünü penaltıdan kaydetti. Hakemin verdiği penaltı kararı ise Konyaspor cephesinde büyük tepkiye neden oldu. İlk yarı bu golün ardından 1-1'lik skorla sona erdi.

KONYASPOR'DAN SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Yeşil-beyazlı kulüp, tartışmalı pozisyonu sosyal medya hesaplarından paylaşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Konyaspor paylaşımında, "Bu pozisyonda ÇALINAN penaltı kararı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA BAŞLADI

Söz konusu penaltı kararı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler ve iki takımın taraftarları, pozisyonun penaltı olup olmadığı konusunda farklı görüşler dile getirdi.

 

 

