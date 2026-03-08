Konyaspor – Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
KASIMPAŞA PENALTIYLA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Karşılaşmada Kasımpaşa, beraberlik golünü penaltıdan kaydetti. Hakemin verdiği penaltı kararı ise Konyaspor cephesinde büyük tepkiye neden oldu. İlk yarı bu golün ardından 1-1'lik skorla sona erdi.
KONYASPOR'DAN SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Yeşil-beyazlı kulüp, tartışmalı pozisyonu sosyal medya hesaplarından paylaşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Konyaspor paylaşımında, "Bu pozisyonda ÇALINAN penaltı kararı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi.” ifadelerini kullandı.
TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA BAŞLADI
Söz konusu penaltı kararı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler ve iki takımın taraftarları, pozisyonun penaltı olup olmadığı konusunda farklı görüşler dile getirdi.
Bu pozisyonda ÇALINAN penaltı kararı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi. pic.twitter.com/B1OYwEGByB— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) March 8, 2026