Konya’da pedallar Ramazan’da sağlık için döndü

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “2026 Avrupa Bisiklet Başkenti” unvanını taşıyan Konya’da Ramazan ayı, spor ve hareket dolu bir etkinlikle taçlandı. Bisiklet tutkunları, “Ramazan’da Pedallıyoruz” etkinliğiyle bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ramazan'da Pedallıyoruz” etkinliği, şehrin dört bir yanından bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi.
Ramazan ayının bereketi ve birlik ruhu, sporla buluştu. 7'den 70'e çok sayıda sporsever, kendi bisikletleriyle Kılıçarslan Kent Meydanı'nda bir araya gelerek sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte bisikletliler, Konya sokaklarına hareket ve enerji kattı.
Yaklaşık 15 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen bisiklet turunda katılımcılar, şehir turunun ardından Meram Bağları'ndan dönüş yaparak yeniden Kılıçarslan Kent Meydanı'na ulaştı ve etkinlik aynı noktada tamamlandı.
Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem spor yaptı hem de Ramazan akşamının huzurlu atmosferinde keyifli bir bisiklet turu gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, "2026 Avrupa Bisiklet Başkenti” unvanını taşıyan Konya'da yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam edecek.
