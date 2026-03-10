GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,16
EURO
51,28
STERLİN
59,35
GRAM
7.429,55
ÇEYREK
12.267,27
YARIM ALTIN
24.452,75
CUMHURİYET ALTINI
48.697,33
KONYA Haberleri

Konya’da iftar vaktine yolda yakalananlara iftarlık ikram edildi

Konya’da iftar vaktine yolda yakalananlara iftarlık ikram edildi
Konya’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Konya’da Mola, Gönülde Dua“ etkinliğinde iftar vaktine yolda yakalanan vatandaşlara iftarlık ikram edildi.

Şehrin farklı noktalarında ve Sosyal Hizmet Merkezi olan tüm ilçelerde gerçekleştirilen etkinlikte yolculara iftarlık paketleri dağıtılarak Ramazan'ın bereketi paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla "Konya'da Mola, Gönülde Dua" etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, "İftar vaktine yolda yakalanan vatandaşlarımız için küçük bir mola, gönüllerimiz için ise bir dua olsun istedik. Bu vesileyle yolcularımıza iftarlık ikram ederek Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik ruhunu paylaşmayı amaçladık" dedi.

Vatandaşlar ise yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER