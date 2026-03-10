GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki 2 bölgede APP plaka bilgilendirmesi
APP yani Amerikan Press plaka kullanımına getirilen ağır cezalar sonrası birçok sürücü plakasını değiştirmek için plaka basım atölyelerine akın etmişti. İçişleri Bakanlığı ise vatandaşların mağdur olmaması için 1 Nisan’a kadar ceza uygulanmayacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre standart dışı APP plaka kullanan sürücülere ilk tespitte 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

Aynı ihlalin ikinci kez tespit edilmesi durumunda ise ceza 280 bin liraya çıkacak. Bu durumda araç sahibinin sürücü belgesi 60 gün süreyle alınacak, araç ise 60 gün trafikten men edilecek.

İçişleri Bakanlığı, 1 Nisan'a kadar yapılacak denetimlerin sadece bilgilendirme ve rehberlik amacıyla gerçekleştirileceğini, bu süre içerisinde sürücülere ceza kesilmeyeceğini açıkladı.

Konya'da iki noktada bilgilendirme

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, standart dışı plaka konusunda sürücüleri bilgilendirmek için şehirde iki farklı noktada çalışma başlattı.

Trafik ekipleri, sürücülere APP plakanın nasıl anlaşılacağı ve orijinal plakalarda bulunması gereken özellikler hakkında bilgi veriyor.

Buna göre plakalarda Şoförler odasının mührü olmalı, plakada bulunan rakam ve harfler kalınlaştırılmış yada orijinal büyüklüğünün dışında olmamalı. TR ve Ay yıldız hologramlarının bulunması gerekiyor. Ayrıca son basım plakalarda kare kodlar da bulunuyor. Plaka yazısının sadece üstleri boyalı olması gerekiyor. Kalınlaştırılma işlemi olması halinde 4 Bin TL para cezası uygulanacak.

1 Nisan'a kadar Trafik ekipleri, Konya'da Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor salonu otoparkı ile Mevlana Kültür Merkezi Panaroma Müzesi yanında sürücüleri bilgilendirmeye devem edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

