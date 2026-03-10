GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya spor camiası ve spor basını iftar programında bir araya geldi

- Güncelleme Tarihi:

Konya spor camiası ve spor basını iftar programında bir araya geldi
AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, iftar programında Konya’nın spor camiası ve spor basını temsilcileriyle bir araya geldi.

Ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen buluşmada, şehrin spor dünyasına ilişkin konular ele alınırken karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında konuşan Özgökçen, Konya'da sporun gelişimi ve spor camiasının çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

Programın, spor camiası ile basın temsilcilerini aynı sofrada buluşturması açısından anlamlı olduğunu ifade etti.

Misafirlerine teşekkür eden Özgökçen, Konya sporunun daha büyük başarılara ulaşması temennisinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

