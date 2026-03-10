Konya spor camiası ve spor basını iftar programında bir araya geldi

Ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen buluşmada, şehrin spor dünyasına ilişkin konular ele alınırken karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında konuşan Özgökçen, Konya'da sporun gelişimi ve spor camiasının çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti.
Programın, spor camiası ile basın temsilcilerini aynı sofrada buluşturması açısından anlamlı olduğunu ifade etti.
Misafirlerine teşekkür eden Özgökçen, Konya sporunun daha büyük başarılara ulaşması temennisinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi