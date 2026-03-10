Konya’da kamyonet devrildi: 4 yaralı

Kaza, Karapınar-Konya kara yolu üzeri Hotamış Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 42 AIK 817 plakalı kamyonet, Konya'dan Karapınar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada kamyonette bulunan sürücü ile birlikte 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA