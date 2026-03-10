Deniz Baykal’dan Melih Gökçek’e adaylık teklifi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın YouTube kanalında açıklamalarda bulununan Melih Gökçek yaptığı açıklamada 2009 yılına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.
Adaylık teklifi
CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kendisine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiğini öne süren Gökçek, "İnanmayan dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'e sorabilir” dedi.
Melih Gökçek, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Deniz Baykal beni çok severdi. Çok başarılı bulurdu. Nezaket gereği geçmişte bu konuyu konuşmadım. Ama şimdi açıklıyorum. 2009 yılında bana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını teklif etti."
Sürekli CHP'yi eleştiren Melih Gökçek'e gelen bu teklif siyasi kulislere bomba gibi düştü.
