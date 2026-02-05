Tarkan’ın konser serisi sona erdi: Final gecesinde Orhan Gencebay sürprizi
Megastar Tarkan’ın İstanbul konserleri dün akşam sona erdi. Ünlü şarkıcı, final konserinde kendisini izlemeye gelen Orhan Gencebay için özel bir şarkı söyledi.
Megastar lakaplı Tarkan, 7 yıl aradan sonra 10 konserlik bir seri ile İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Volkswagen Arena'da gerçekleşen konserler, dün akşam sona erdi.
Her konser gecesinde enerjisi, sahne performansı ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Tarkan, final konserinde de minik bir sürpriz yaptı.
"BÜYÜK ÜSTAD HOŞ GELDİN"
53 yaşındaki ünlü şarkıcı, kendisini izlemeye gelen Orhan Gencebay'ı şu sözlerle selamladı:
"Locaların birinde baba bir misafirim var benim. Orhan Gencebay... Orhan Baba hoş geldin, sefalar getirdin. Büyük üstad, her şarkısı olay. Müthiş."
LOCADAN EŞLİK ETTİ
Ardından Orhan Gencebay'ın "Hatasız Kul Olmaz" şarkısını söyleyen Tarkan'a usta sanatçı da bulunduğu locadan eşlik etti. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
Tarkan, seneler önce Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümünde bu şarkıyı yeniden yorumlamıştı.
Öte yandan biletlerin dakikalar içerisinde tükendiği Tarkan konserlerinin bazılarında sürpriz konuklar da yer aldı. Megastar; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı sahnesinde ağırlarken; kendisini dinlemeye gelen meslektaşlarını da selamladı.
