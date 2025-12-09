Konya’da hat koleksiyonu sanatseverlerle buluştu

Konya’da Darülhat Sergileri kapsamında, Baki Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Baki Oğraş’ın hat koleksiyonu sanatseverlerle buluştu. Açılışa ünlü sanatçı Ahmet Özhan ile birlikte birçok isim katıldı.
Konya'da hat sanatının seçkin örneklerinin yer aldığı özel bir sergi kapılarını açtı.
Baki Oğraş'ın yıllar içinde oluşturduğu hat koleksiyonu, Darülhat Sergileri'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Serginin açılışını Sanatçı Ahmet Özhan, Hattat Hüseyin Öksüz, Neyzen ve ebru sanatçısı Sadrettin Özçimi, Eski Konya Baro Başkanı Hasip Şenalp, Anmeg Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Çalışır gerçekleştirdi.
Kurdele kesiminin ardından ziyaretçiler salona geçerek sergiyi gezdi.
Baki Oğraş yaptığı açıklamada " 20 yıldır biriktirdiğim eserlerin artık gönüllerle buluşması gerektiğini düşünerek sergimizi açtık. Osmanlı ve günümüzün değerli hattatlarının oluşan koleksiyonumuzu Daruülhat sanat galesinde sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. " ifadelerini kullandı.
Baki Oğraş Hat Koleksiyonu Sergisi, 17 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
