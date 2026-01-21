Bir süredir enfeksiyon tedavisi kapsamında hastanede bulunan ve yoğun bakımda olduğu bilinen Haldun Dormen (97), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Haldun Dormen Kimdir? Haldun Dormen neden öldü? Haldun Dormen nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

Bir süredir enfeksiyon tedavisi kapsamında hastanede bulunan ve yoğun bakımda olduğu bilinen Haldun Dormen (97), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haldun Dormen Kimdir?

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı. O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı sokakta gençlerle birlikte 60 kişilik cep tiyatrosunu açtı.

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlenmiş, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş; Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirilmiş; 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı ünvanını almıştır.

Dormen Tiyatrosu'nun Altın Yılları ve Unutulmaz Yapıtları

Dormen Tiyatrosu, 1957 ile 1972 yılları arasında en verimli ve parlak dönemini yaşamıştır. Haldun Dormen, 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk Batılı müzikal olma özelliğini taşıyan "Sokak Kızı İrma”yı yönetmiş, bu yapım büyük ilgi görmüştür. Müzikalde sergilediği başarılı performansla Gülriz Sururi de geniş kitlelerce tanınmıştır. Tiyatro, 1962 yılında Beyoğlu'nda bulunan tarihi Ses Tiyatrosu'na taşınmış ve yaklaşık on yıl boyunca çalışmalarını bu sahnede sürdürmüştür. Bu süreçte "Bit Yeniği”, "Şahane Züğürtler” ve "Yaygara 70” gibi önemli oyunlar seyirciyle buluşmuştur.

1980'li yıllara gelindiğinde Dormen, yapımcılığını Egemen Bostancı'nın üstlendiği "Hisseli Harikalar Kumpanyası” ve "Şen Sazın Bülbülleri” gibi müzikalleri sahneye koymuştur. 1985 yılında ise İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelediği "Lüküs Hayat” müzikali, yaklaşık 30 yıl boyunca aralıksız ve çoğunlukla kapalı gişe oynanarak Türk tiyatro tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olmuştur.

