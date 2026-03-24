Karatay’da “Memed” Konseri sanatseverlerle buluşuyor

Karatay’da kültür ve sanatın nabzı bu kez türkülerin hafızasından yükselecek. Karatay Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan “Memed” konseri, 25 Mart Çarşamba akşamı Mevlana Kültür Merkezi’nde sanatseverleri aynı duyguda buluşturacak.

Gelenekten beslenen, hikayesini türkülerle anlatan bu özel konser; sadece bir müzik dinletisi değil, aynı zamanda kültürel bir hafızayı sahneye taşıyor. 43 kişilik güçlü koro; lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler ve akademisyenlerden oluşurken, 11 kişilik saz heyeti de aynı zenginliği sahneye taşıyacak. Her biri kendi alanında emek veren isimlerin bir araya geldiği bu kadro, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatmayı hedefliyor.

HAFIZALARA KAZINAN ESERLER SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Programda, milletin hafızasına kazınmış eserler yankılanacak. Kahramanlık, hasret, vatan sevgisi ve Anadolu'nun derin izlerini taşıyan türküler; "Çanakkale İçinde”den "Çırpınırdın Karadeniz”e, "Hoş Gelişler Ola”dan "Bu Bayrak”a kadar geniş bir repertuvarla sahne bulacak.

Her eser, dinleyenleri geçmişten bugüne uzanan ortak bir duyguda buluşturacak. Şef Doç. Dr. Soner Algı yönetiminde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak konser, sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.

BAŞKAN HASAN KILCA'DAN DAVET

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm Konyalıları bu özel geceye davet ederek, ilçede hayata geçirilen kültür ve sanat faaliyetleriyle sosyal yaşama önemli katkılar sunduklarını belirtti.

Başkan Kılca, her yaştan vatandaşa hitap eden programlarla kültürel zenginliği artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu organizasyonların bir etkinlik olmanın ötesinde, vatandaşların günlük yaşamın yoğun temposundan uzaklaşarak nefes alabilecekleri ve sanatla buluşabilecekleri özel anlar sunduğunu kaydeden Kılca, Karatay Belediyesi olarak kültür ve sanata verdikleri desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu