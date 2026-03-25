Öğretmen öğretmenlere ders verdi: Türkiye’de ilki gerçekleştirdi

Kayseri’de müzik öğretmenliği yapan Tarık Şentürk, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Maarif Öğretmenler Grubu Halk Oyunları Topluluğu ekibinde öğrencilerinin yanı sıra eğitim verdiği meslektaşları ile toplamda 14 ekiple girdiği Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları’nda bütün dallarda birincilik alarak Türkiye’de bir ilke imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Maarif Öğretmenler Grubu Halk Oyunları Topluluğu çalışmaları kapsamında Kayseri'de görevlendirilen müzik öğretmeni Tarık Şentürk, 14 ekip ile birlikte Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları'na katıldı.

Öğrencilerinin yanı sıra kendi meslektaşlarını da çalıştıran Şentürk ve ekibi, Türkiye'de ilke imza atarak ayrı ayrı girdikleri bütün branşlarda birinci oldu. İl birinciliklerini alan ekipler, yine meslektaşları nezaretinde aldıkları eğitimlerle bölge yarışmalarında Kayseri'yi temsil edecek.

Kendisinin de bir öğretmen olduğunu fakat çalışmalarda bulunan herkesin eşit durumda olduğunu söyleyen müzik öğretmeni Tarık Şentürk, "Geçtiğimiz Cumartesi günü kulüplerarası ve okullar arası yarışmalar düzenlendi il birinciliği için. Biz de 14 ekiple katıldık ve 14 ekibimizin tamamı da birincilik aldı.

Bu ekiplerle bölge yarışmasında Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben senenin başında il koordinatörü olarak bakanlık tarafından atandım Öğretmenler Maarif Grubu'na. İlk hedefimiz öğretmenlere bu oyunları öğretip bu kültürü çocuklarına kendi girdikleri derslerde aşılamaları.

İlk hedefimiz buydu bunda da başarılı olduk. Yarısından çoğu okullarında öğrencilerini çalıştırıyorlar. Burada da büyük bir keyif aldıklarını düşünüyorum. Çok büyük bir enerjileri var. Hatta çalışmaların bitmesini istemiyorlar. Bizde keyif alıyoruz, mutluyuz böyle bir çalışma yaptığımız için.

Burada bütün öğretmenlerin öğretmeni gibi görünüyorum. Çünkü burada idareci arkadaşlar var, okul müdürleri var, yardımcıları var. Okullarımızda farklıyız ama burada biriz, beraberiz. Saygı ve sevgi çerçevesinde çok güzel çalışmalarımız oluyor. Önümüzdeki hafta sonu yarışmalara başlıyoruz.

Kırıkkale ortaokullar yarışması ve 1 hafta sonra da liselerarası yarışması ve Nisan'ın sonunda da Niğde'de kulüplerarası yarışmasında Kayseri'yi temsil edeceğiz. Toplamda 150 kişilik bir grubuz. Grubumuzda 50 öğretmenimiz 100 öğrencimiz var" dedi.

Öğretmene nasıl öğretilirmiş gördük

Meslektaşından aldığı eğitimle başarıda rol alan sınıf öğretmeni Cihangir İlkbaş ise, "Biz halk oyunları eğitimi geçmişi olmayan öğretmen topluluğuyuz ama bu yaştan sonra yani buradaki öğretmenlerin yaş ortalaması 35-40 civarında. Halk oyunları geçmişi olmayan bir grubun kısa bir sürede Tarık hocam sayesinde 14 branşta kupalarını almak bize nasip oldu.

Sosyal olarak insanların şu anda dijital çağda yaşadığı dönemde bizi burada toplayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Maarif Öğretmenler Grubu Halk Oyunları Topluluğu'nda bu başarıyı almamız bizi çok sevindirdi.

Bayram öncesinde de bir bayram hediyesi gibi oldu bize. Öğretmenle çalışmak bizim için zor diye düşündük ama Tarık hocayı tanıdığımızda bize öğretmene nasıl öğretilirmiş o yaklaşımı çok iyi öğretti.

Yapamazsınız diye bir şey söylemedi. Hatalarımızı hiçbir zaman yüzümüze vurmayarak ve hatalarımızı kapatarak buradaki tüm öğretmenlere gurur yaşattı yarışmada. Aslında bize de model oldu. Çok teşekkür ediyoruz, öğretmene nasıl öğretmenlik yapılır Tarık hocam sayesinde gördük" ifadelerini kullandı.

Hocamızın özverisi ve disiplini birliği öğretti

Sınıf öğretmeni Şeyda Günay da eğitim veren hocalarının disiplin ve özverisi ile birlik ve beraberliği öğrendiklerini söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sene açmış olduğu Maarif Öğretmenler Halk Oyunları Topluluğu olarak bu yarışmaya katıldık.

Türkiye'de ilk defa 14 dalda 14 ayrı ekibin katılarak birincilik elde ettiği ilk çalışma oldu ve Türkiye'de bir ilke imza attık. Çok güzel bir duyguydu. Tarık Şentürk hocamız özverili ve disiplinli çalışmaları ile bize çok yol gösterici oldu.

Bu sayede kendi öğrencilerimize öğrendiğimiz bu bilgileri aktararak 23 Nisan gösterilerinde yer alıyoruz. Aynı zamanda yarışmalara katılarak onları hazırlıyoruz. Hocamıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sahnedeki bu uyumun en önemli sebebi ekip arkadaşlarımızla birlikte dökmüş olduğumuz alın teri ve emeğin en önemli göstergesiydi.

Bu yüzden ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hocamıza yine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim her zaman moral ve motivasyonumuzu en yüksek seviyede tutarak bize birlik ve beraberlik yolunda olmayı da öğretti" dedi. Yarışmada büyük başarı sağlayan ekipler haftaya Kırıkkale'den başlayarak katılacakları yarışmalarda Kayseri'yi temsil edecek.

Kaynak: İHA