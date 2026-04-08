“Timur ve Yıldırım’’ 3 gün Konya sahnesinde

“Timur ve Yıldırım” adlı oyun Elazığ ve Malatya gösteriminden sonra, 9-10-11 Nisan’da Konya Devlet Tiyatrosunda seyirciyle buluşacak. Yılın tiyatro hadisesi olması beklenen büyük prodüksiyonun ilk gösterimi heyecanla bekleniyor. Rafet Elçi’nin Ahrarromanından Rafet Elçi ve İsmail Güneş tarafından tiyatroya uyarlanan eser, bu iki büyük cihangirin arasındaki dramatik mücadeleyi konu alıyor.

Ankara Savaşı'nda iki büyük Türk ordusu karşı karşıya gelmiş ve tarihin gördüğü en büyük meydan muharebelerinden birinde oluk oluk Müslüman ve Türk kanı akmıştır. Biri Avrupa'nın diğeri Asya'nın fethine soyunmuş iki büyük Türk imparatorluğunu karşı karşıya getiren bütün o tartışmalar, mektuplaşmalar ve üstünlük mücadelesi artık geride kalmıştır.

Esir düşen Yıldırım Bayezid ve onu esir alan Emir Timur yüz yüzedir. Osmanlıların uzunca bir süre Batıdaki fetihlere devam etmesi söz konusu değildir, Emir Timur ise ertelemek zorunda kaldığı Çin Seferi'ni zaferle neticelendiremeyecek kadar yaşlanmış ve yorgun düşmüştür.

Bu savaşın neticesinin Müslümanların ve Türklerin hayrına olmadığı ortadadır. Birbirlerini suçlamaya devam edebilirlerdi fakat Emir Timur'un farklı ve büyük bir düşüncesi vardı. Bayezid'i şaşırtan, komutanlarını ve evlatlarını dehşete düşüren bir plandı bu. Aynı zamanda hataları telafi etmek için büyük bir fırsat…

Fakat iki büyük cihangirin hayali bu cüretli tasarıyı kaldıramayacak olanların küçük siyasi hesaplarıyla karşılanacak ve Ankara Savaşı'nda yaşanan trajedi bu defa insani bir drama dönüşecekti. Gökyüzünde tek bir güneş olduğu gibi yeryüzünde de tek bir hükümdar olmalıydı.

"Şair”, "Ahrar”, "Platon'un Aşkı” gibi ses getirmiş romanların yazarı Rafet Elçi'nin şiirsel bir üslupla kaleme aldığı dizeleri, bir çok uluslararası ödül sahibi, Türk Sineması'nın usta rejisörlerinden İsmail Güneş sahneleyecek.

Bu iki sanatçının ortaklığının Türk Tiyatrosu'na yapacağı katkı merakla bekleniyor. Büyük prodüksiyonun geniş ve güçlü bir oyuncu kadrosu da var. Emir Timur rolünü Kemal Topal, Yıldırım Bayezid rolünü ise Akın Berk Sağıroğlu canlandıracak. Dekor tasarımından, kostümlerine, ışık, müzik ve dans düzenine kadar birçok teknik unsur, dönemin atmosferini etkileyici bir şekilde sergileyecek.

13 yaş ve üzerine hitap eden "Timur ve Yıldırım" tarihsel bir anlatıyı dramatik derinlikle buluşturarak seyirciyi hem düşünmeye hem de yüzleşmeye davet ediyor. Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun bu iddialı prodüksiyonunun sezonun en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi