Karatay’da “hiç’’ sergisi açıldı

Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “HİÇ” Kaligrafi Sergisi, sanatseverleri Karatay Kültür Merkezi’nde bir araya getirdi.

Karatay Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan kaligrafi sergisi "HİÇ”, Karatay Kültür Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi iş birliğinde düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi.

Selçuklu kültürünün izlerini taşıyan eserlerin harmanlandığı sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Serginin küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Betül Erikoğlu üstlendi.

Karatay Kültür Merkezi'nde açılan "HİÇ” Kaligrafi Sergisi, 3 Nisan 2026 Cuma gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.

KILCA: ESERLER BÜYÜK BİR EMEĞİN ÜRÜNÜ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin kültürel ve sanatsal zenginliklerini vatandaşlarla buluşturmanın önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları sergiye davet etti.

Başkan Kılca, "Böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergide yer alan eserlerin her biri, öğrencilerin yoğun emeği ve özverisiyle ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

