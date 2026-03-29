GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,734 TL
EURO
51,429 TL
STERLİN
59,425 TL
GRAM
6.753 TL
ÇEYREK
12.621 TL
YARIM
24.839 TL
CUMHURİYET
47.724 TL
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Karatay’da “hiç’’ sergisi açıldı

Karatay’da “hiç’’ sergisi açıldı
Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “HİÇ” Kaligrafi Sergisi, sanatseverleri Karatay Kültür Merkezi’nde bir araya getirdi.

Karatay Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan kaligrafi sergisi "HİÇ”, Karatay Kültür Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi iş birliğinde düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi.

Selçuklu kültürünün izlerini taşıyan eserlerin harmanlandığı sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Serginin küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Betül Erikoğlu üstlendi. 

Karatay Kültür Merkezi'nde açılan "HİÇ” Kaligrafi Sergisi, 3 Nisan 2026 Cuma gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.

KILCA: ESERLER BÜYÜK BİR EMEĞİN ÜRÜNÜ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin kültürel ve sanatsal zenginliklerini vatandaşlarla buluşturmanın önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları sergiye davet etti. 

Başkan Kılca, "Böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergide yer alan eserlerin her biri, öğrencilerin yoğun emeği ve özverisiyle ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
