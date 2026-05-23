GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,770 TL
EURO
53,020 TL
STERLİN
61,579 TL
GRAM
6.646 TL
ÇEYREK
10.927 TL
YARIM
21.795 TL
CUMHURİYET
43.203 TL
KONYA Haberleri

Konya’da arı yüklü TIR devrildi! Binlerce arı trafiği karıştırdı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da arı yüklü TIR devrildi! Binlerce arı trafiği karıştırdı
Konya–İstanbul yolu üzerinde meydana gelen kazada arı yüklü bir tırın devrilmesi sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası binlerce arı çevreye dağılırken, trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi.

Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi yakınlarında arı kovanı yüklü tırın devrilmesi sonucu kovanlar yola saçıldı.

BİNLERCE ARI YOLA SAÇILDI

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki arı kovanı yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan kovanların yola saçılmasıyla birlikte binlerce arı etrafa yayıldı ve Konya–İstanbul yolu trafiğe kapandı.

ARICILAR ÖZEL KIYAFETLERLE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yanı sıra arıcılar da özel koruyucu kıyafetlerini giyerek bölgeye geldi. Kovanlar dikkatli şekilde toplanarak başka bir tıra yüklenirken, arıların kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandı.

EKİPLER BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İtfaiye ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşların alana yaklaşmaması için uyarılar yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER