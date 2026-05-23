Konya’da arı yüklü TIR devrildi! Binlerce arı trafiği karıştırdı

Konya–İstanbul yolu üzerinde meydana gelen kazada arı yüklü bir tırın devrilmesi sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası binlerce arı çevreye dağılırken, trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi.
Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi yakınlarında arı kovanı yüklü tırın devrilmesi sonucu kovanlar yola saçıldı.
BİNLERCE ARI YOLA SAÇILDI
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki arı kovanı yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan kovanların yola saçılmasıyla birlikte binlerce arı etrafa yayıldı ve Konya–İstanbul yolu trafiğe kapandı.
ARICILAR ÖZEL KIYAFETLERLE MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine sevk edilen ekiplerin yanı sıra arıcılar da özel koruyucu kıyafetlerini giyerek bölgeye geldi. Kovanlar dikkatli şekilde toplanarak başka bir tıra yüklenirken, arıların kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandı.
EKİPLER BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
İtfaiye ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşların alana yaklaşmaması için uyarılar yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
