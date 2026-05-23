Konya Meram’da kurban kesim yerleri belli oldu! İşte kesim bölgeleri

Meram Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Kurban satış ve kesim alanlarında gerekli düzenlemeleri yapan belediye, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ilçede kapsamlı tedbirler de aldı. Çevre temizliğinden zabıta denetimlerine, kurban satış alanlarından kesim noktalarına kadar tüm detaylar titizlikle planlandı. Öte yandan belediye ekipleri bayram süresince görevinin başında olacak.

KURBAN SATIŞLARI ÇOMAKLI MAHALLESİ'NDE DEVAM EDİYOR

Kurbanlık satışları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Çomaklı Mahallesi'nde oluşturulan kurban satış alanında gerçekleştiriliyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir şekilde alışveriş yapabilmeleri adına alanda görev yapan veteriner hekimler tarafından kurbanlıklara ücretsiz sağlık kontrolleri yapılırken, hayvanların belge ve küpe kontrolleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise satış alanındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

KESİM İŞLEMLERİ İÇİN FARKLI NOKTALAR HAZIRLANDI

Meram Belediyesi, kurban kesimlerinin hijyenik koşullarda ve çevre hassasiyeti gözetilerek yapılabilmesi amacıyla ilçede çeşitli kesim noktaları oluşturdu. Vatandaşlar belirlenen semt pazarları ve kurban satış alanında kesim işlemlerini güvenli şekilde gerçekleştirebilecek. Meram Belediyesi, kurban kesimlerinin hijyenik şartlarda, çevreye ve dini hassasiyetlere uygun biçimde gerçekleştirilmesi adına; Çomaklı Mahallesi Kurban Satış Alanı, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Meram Gödene TOKİ Semt Pazarı, Hacı İsa Efendi Semt Pazarı ve Kovanağzı Kapalı Pazar Alanı'nda kurban kesim işlemleri gerçekleştirilebilecek.

EKİPLER BAYRAM BOYUNCA SAHADA OLACAK

Meram Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve ilgili tüm birimler bayram süresince nöbet sistemiyle görev yapacak. Temizlik çalışmaları, atık toplama, ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetleri kesintisiz devam edecek. Özellikle kurban atıklarının hızlı şekilde toplanması amacıyla ekipler sahada yoğun mesai harcayacak. Zabıta ekipleri de kurban satış ve kesim alanları ile et çekimi yapılan işletmelerde denetimlerini sürdürecek. Vatandaşlar, bayram boyunca temizlik ve zabıta hizmetlerine ilişkin taleplerini belediyenin iletişim hatları üzerinden iletebilecek. Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram boyunca vatandaşların temizlik ile ilgili taleplerinin 0332 331 00 08 No'lu iletişim hattından, zabıta ekiplerine iletecekleri taleplerin ise 0332 320 10 00 - 0332 353 73 66 iletişim numaralarından alınacağı belirtildi.

MERAM'IN GEZİ NOKTALARI BAYRAMDA DA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Meram Belediyesinin şehre kazandırdığı sosyal yaşam alanları ve gezi rotaları da bayram boyunca vatandaşların hizmetinde olacak. Meram Dutlu Millet Bahçesi, 80 Binde Devr-i Alem Parkı, tarihi ve doğal gezi noktaları bayram tatilinde misafirlerini ağırlamayı sürdürecek. Meram Belediyesinin şehrin sosyal yaşamına kazandırdığı Meram Dutlu Millet Bahçesi bayramın ilk günü hariç bayramın diğer günleri hizmet vermeye devam edecek. 80 Binde Devri Alem Parkı ise bayramın birinci günü hariç diğer günler açık olacak ve misafirlerini ağırlayacak. Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi, Meram Bağı bayramın üçüncü gününden itibaren hizmet verecek. Arefe günü ve bayramın 1., 2. günü kapalı olacak Aydın Çavuş Restoran - Kafe ve Ala Balık bayramın 3. günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Meram Tarihi Aile Çay Bahçesi, Avlu Kafe, Kafe Meram ve Haki Kafe şubeleri de bayramın üçüncü günü misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Tarihi Meram Köprüsü - Çamlıbel - Tavusbaba çevresi ve Kızlar Kayası da doğa ile baş başa huzurlu vakit geçirmek isteyenlerin durakları olacak.

BAŞKAN KAVUŞ: "HER ŞEY MERAM'IN HUZURLU BİR BAYRAM YAŞAMASI İÇİN”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kurban Bayramı için tüm ekiplerin hazır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; "Hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlgili ekiplerimiz bayram süresince sahada olacak. Temizlikten denetime kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu