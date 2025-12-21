Seydişehir’de öğretmen akademileri etkinliği yapıldı
Konya Öğretmen Akademileri projesinin 4. dönem etkinlikleri gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Valilik himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen programda Müzik Akademisi etkinliğinin konuğu, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Şengül oldu.
Seyyid Harun Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Prof. Dr. Cengiz Şengül, "Türk Kültürünün Yaygınlaşmasında Müziğin Yeri ve Önemi" konusunda bir sunum yaparak farklı eserler seslendirdi.
Programa ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hanifi Kervancıoğlu ile öğrencileri Hande Sivas da katkı sundu.
Prof. Dr. Şengül, Türk müziğinin tarihsel gelişimi, kültürel aktarımda üstlendiği rol ve eğitimdeki önemi üzerine değerli bilgiler paylaşırken; müziğin, toplumsal kimliğin inşasında ve kültürel değerlerin korunmasında ne kadar etkili bir araç olduğunu kaydetti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”