Osmanlı padişahı II. Mehmed’in lakabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan Osmanlı padişahı, askeri dehası ve entelektüel kişiliğiyle tarihe adını yazdırmıştır.
Osmanlı padişahı II. Mehmed'in lakabıdır?
Henüz 21 yaşındayken Bizans İmparatorluğu'na son vererek İstanbul'u fetheden II. Mehmed, bu büyük başarısından dolayı "açan, hükmeden" anlamına gelen Fatih lakabını almıştır. Aynı zamanda Doğu Roma'nın mirasçısı sayıldığı için "Kayser-i Rum" ve Türk hakanı olması hasebiyle "Hakanü'l-Bahreyn ve Sultanü'l-Berreyn" (İki denizin ve iki karanın sultanı) unvanlarını da kullanmıştır.
Cevap: Fatih
