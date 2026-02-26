GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

İstanbul ilinin en doğu ucu ve en batı ucu arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık kaç kilometredir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

İstanbul ilinin en doğu ucu ve en batı ucu arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık kaç kilometredir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul, Marmara Denizi boyunca doğu-batı ekseninde oldukça geniş bir alana yayılan bir megakenttir.

İstanbul ilinin en doğu ucu ve en batı ucu arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık kaç kilometredir?

İstanbul'un en batı ucu olan Silivri'deki Gümüşyaka ile en doğu ucu olan Tuzla arasındaki mesafe hesaplandığında, şehrin bir uçtan bir uca uzunluğu yaklaşık 160-165 kilometre civarındadır. Bu geniş yayılım, İstanbul'un sadece bir şehir değil, devasa bir yerleşim koridoru olduğunu kanıtlamaktadır.

Cevap: 160-165 km

Kaynak: Haber Merkezi

