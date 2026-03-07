GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Mustafa Çiftçi’den memleketi Konya için anlamlı mesaj: “Ata Yurdu, Baba Ocağı Konya...’’

- Güncelleme Tarihi:

Mustafa Çiftçi’den memleketi Konya için anlamlı mesaj: “Ata Yurdu, Baba Ocağı Konya...’’
Memleketi Konya’da kapsamlı ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Baba ocağında olmak, hemşehrilerimin duasını almak her zaman en büyük güç kaynağımız. Konya’nın gönlü de duası da bir. Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin“ dedi.

Mustafa Çiftçi, çeşitli programlara katılmak üzere dün memleketi Konya'ya gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Mustafa Çiftçi Konya'da esnaf ve teşkilatla buluştu

Bakan Çiftçi, cuma namazında hemşehrileriyle saf tutup esnafla bir araya gelirken, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Türbesi'de dua etti. Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Çiftçi, AK Parti ve MHP il Başkanlıklarında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

İftar programında Gazzeli ailelerle aynı sofrayı paylaşan Bakan Çiftçi, akşamı teravih namazı ve dualarla tamamladı. Teravih sonrası MTTB İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek gençlerle buluşan Bakan Çiftçi gece ise Havzan Mevlüt Çevik Erkek Kur'an Kursu'nda düzenlenen sahur programına katıldı.

"Ata Yurdu, Baba Ocağı Konya..."

Baba ocağı Konya'da gerçekleştiği çeşitli ziyaretlerin ardından sosyal medyada paylaşım yapan Bakan Çiftçi, "Ata Yurdu, Baba Ocağı Konya… İçişleri Bakanı olarak ilk kez ilmin şehri, hikmetin şehri, bereketin şehri memleketim Konya'yı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadım" dedi. 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu ifadelere yer verdi:

"Cuma namazında hemşehrilerimizle saf tuttuk, esnafımızla hasbihal ettik, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri'nin huzurunda dua ettik. Valiliğimizi ve Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ettik. AK Parti ve MHP il başkanlıklarında teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik."

Gazzeli ailelerimizle aynı sofrayı paylaştık

İftar programında ise Gazzeli ailelerimizle aynı sofrayı paylaştık; akşamı teravih namazında hemşehrilerimizle yaptığımız dualarla tamamladık. Teravih namazının ardından Konya'da yeni hizmete giren MTTB İl Başkanlığını ziyaret ederek genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Gece ise Havzan Mevlüt Çevik Erkek Kur'an Kursunda düzenlenen sahur programında Kur'an kursu öğrencilerimizle buluşup sahur bereketini paylaştık.

"Konya'nın gönlü de duası da bir"

Baba ocağında olmak, hemşehrilerimin duasını almak her zaman en büyük güç kaynağımız. Konya'nın gönlü de duası da bir. Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

