İçişleri Bakanı Çiftçi Konya’da “Gazze Gönül Sofrası İftarı’’nda Gazzeli ailelerle buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Gazze Gönül Sofrası İftarı” programında, Konya’da misafir edilen Gazzeli ailelerle bir araya geldi. Bakan Çiftçi, Konya’nın Gazze’den gelen 157 haneyi bağrına bastığını, onlara kucak açtığını belirterek, “Bu tablo, ensar-muhacir kardeşliğidir. Konya’mız, Gazze’den yüreği yaralı gelen kardeşlerini aynı ruhla karşılamıştır. Bu sadece bir misafirperverlik örneği değildir. Bu, İslam medeniyetinin özüdür çünkü medeniyetimiz insanı yük görmez, emaneti baş tacı eder” dedi. Konya Valisi İbrahim Akın, “Devletimiz her zaman Filistin davasının ve mazlum kardeşlerimizin yanında olmuş, onların haklı mücadelesine destek vermiştir. Bizler de Konya olarak bu kadim kardeşliğin bir parçası olmaktan yüreğimizi ve soframızı sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bir yerde umut varsa, o umut tüm kalpleri aydınlatır. Sizler, savaşın ağır yükünü omuzlarınızda taşıyarak, acıya ve imtihana sabrederek buraya geldiniz. Şunu bilmenizi isterim ki; Türkiye’nin her şehrinde olduğu gibi Konya’da da her daim sizlerin yanında olan büyük bir aile var” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da misafir edilen Gazzeli ailelerle iftar sofrasında buluştu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen "Gazze Gönül Sofrası İftarı” programı Kur'an tilavetiyle başladı. Yapılan duaların ardından iftar edildi.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Çiftçi'nin Konya'da bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

"HER DAİM YANINIZDA OLDUK, BUNDAN SONRA DA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ramazan'ın kalplerin birbirine yaklaştığı, sofraların bereketlendiği, kardeşliğin yeniden hatırlandığı mübarek bir ay olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Müminler bir vücudun azaları gibidir. Bir yerde acı varsa, o acıyı tüm ümmet hisseder. Bir yerde umut varsa, o umut tüm kalpleri aydınlatır. Gazzeli kardeşlerimiz, savaşın ağır yükünü omuzlarınızda taşıyarak, acıya ve imtihana sabrederek buraya geldiniz. Şunu bilmenizi isterim ki; Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi Konya'da da her daim sizlerin yanında olan büyük bir aile var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız; Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız' ifadesinde belirttiği üzere, her daim yanınızda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİ BURADA SADECE MİSAFİR DEĞİL, KONYA'MIZIN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Konya Valisi İbrahim Akın da sözlerine göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Çiftçi'yi tebrik ederek başladı.

Osmanlı'dan beri Filistin ile kurulan gönül bağının bugün de aynı sıcaklıkla devam ettiğini vurgulayan Vali Akın, "Ecdadımızın Kudüs'e gönderdiği dualar bugün bizim yüreklerimizde aynı samimiyetle yankılanıyor. Çünkü Kudüs bizim için bütün Müslümanların ortak davası, ilk kıblemiz ve peygamberler yurdudur. Bu mübarek belde bizlere ecdadımızın emaneti. İşte bu yüzden Gazzeli kardeşlerimizi burada sadece misafir değil, Konya'mızın bir parçası olarak görüyor, onların hüznünü hüznümüz sevincini sevincimiz biliyoruz. Kıymetli Gazzeli kardeşlerim, bilmenizi isterim ki burası sizin de evinizdir. Konya'mızda Ramazan'ın bereketini paylaşırken dualarımızda Filistin'in ve tüm Müslüman kardeşlerimizin selameti ile huzuru için niyazda bulunuyoruz. Devletimiz her zaman Filistin davasının ve mazlum kardeşlerimizin yanında olmuş, onların haklı mücadelesine destek vermiştir. Bizler de Konya olarak bu kadim kardeşliğin bir parçası olmaktan yüreğimizi ve soframızı sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

"MEDENİYETİMİZ İNSANI YÜK GÖRMEZ, EMANETİ BAŞ TACI EDER”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'nın mazlumlara kucak açan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Konya'nın Gazze'den gelen 157 haneyi bağrına bastığını, onlara kucak açtığını belirten Bakan Çiftçi, "Konya'mız, bu merhametin en net göstergesidir. Bu tablo, ensar-muhacir kardeşliğidir. Konya'mız, Gazze'den yüreği yaralı gelen kardeşlerini aynı ruhla karşılamıştır. Bu sadece bir misafirperverlik örneği değildir. Bu, İslam medeniyetinin özüdür, çünkü medeniyetimiz insanı yük görmez, emaneti baş tacı eder. İnancımız mazlumu uzak görmez, kardeş bilir. Bizim tarihimiz, sığınana sırt dönmez, sahip çıkar” diye konuştu.

Bakan Çiftçi, tarih boyunca kültür ve medeniyetin mayalandığı bu toprakların bugün de aynı ruhla büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne güç kattığını dile getirdi.

"UFKUNU KENDİ BÜYÜTEN BİR TÜRKİYE VAR”

Son zamanlarda bölgede tırmanan hadiselerle dünyada hızla değişen dengelerin, Türkiye'nin geldiği noktanın kıymetini daha iyi gösterdiğine işaret eden Bakan Çiftçi, "Artık önünü göremeyen, hedefini başkalarının çizdiği, istikametini dışarıdan belirleyen bir Türkiye yok. Rotasını kendi çizen, ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var. Savunma sanayiinden yerli ve milli teknolojiye, sağlık sisteminden güvenlik altyapısına kadar pek çok alanda çığır açan bir Türkiye var. Bugün, muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ikinci yüzyılımızın güçlü vizyonu olan Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yol alıyoruz. Konya, bu vizyonda öncü şehirlerimizden biridir. Üretimde, tarımda, sanayide, ihracatta, inovasyonda, savunma sanayiinde gösterdiği atılımlarla Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı sütunlarından biridir” ifadelerini kullandı.

İftar programına, Gazzeli aileler ile AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, milletvekilleri, üniversitelerin rektörleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu