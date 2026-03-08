Başkan Altay Kapı Camii’nde gelenek olan “Ümmet İftarı’’ bereketine ortak oldu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kapı Camii’nde bir gelenek olarak sürdürülen Ümmet İftarı’na katıldı. Başkan Altay, “Kapı Camimizde yıllardır düzenlenen Ümmet İftarı’nda bu yıl da çocuklarımızla, gençlerimizle, esnafımızla, komşumuzla, hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu ve bereketini yaşadık. Rabbim, muhabbetimizi, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayında bir gelenek olarak düzenlenen "Ümmet İftarı”nda vatandaşlarla buluştu.
Kapı Camii'nde yıllardır sürdürülen "Ümmet İftarı" ile her Ramazan ayında binlerce kişi aynı sofrada bir araya geliyor. İftara katılan Başkan Altay, bu güzel geleneği yaşatan Konyalılara teşekkür etti.
Ramazan'ın paylaşmanın, kardeşliğin ve gönül birlikteliğinin en güzel şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Kapı Camimizde yıllardır düzenlenen Ümmet İftarı'nda bu yıl da çocuklarımızla, gençlerimizle, esnafımızla, komşumuzla, hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu ve bereketini yaşadık. Birlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde geçirdiğimiz bu mübarek ayda Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Rabbim, muhabbetimizi, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.
Simit, su, hurma, zeytin, peynir ve çay gibi iftariyeliklerin dağıtıldığı "Ümmet İftarı” yapılan dualar ve edilen sohbetlerin eşliğinde tamamlandı.
